Libertad vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

River Plate se mide ante Libertad en el estadio el Tuyukuá el jueves 14 de agosto a las 19:30 horas. El partido será supervisado por Wilton Pereira Sampaio.

11 de agosto de 2025, 11:57 a. m.