Liga de Quito vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Liga de Quito vs Botafogo, que se enfrentarán en el estadio la Casa Blanca el próximo jueves 21 de agosto a las 17:00 horas. Facundo Tello Figueroa será el árbitro del partido.

18 de agosto de 2025, 11:50 a. m.