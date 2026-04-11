Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores

Liga de Quito recibe el próximo martes 14 de abril a Mirassol por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 horas en la Casa Blanca.
Así llegan Liga de Quito y Mirassol
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
Liga de Quito sacó un triunfo frente a Always Ready, con un marcador 1-0.
Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores
Mirassol llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Lanús.
Con 3 puntos y 1 gol, Mirassol encabeza el Grupo G, mientras que LDU Quito está en segunda posición, sumó 3 unidades y convirtió 1 tanto.
Próximos partidos de Liga de Quito en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 3: vs Lanús: 28 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Mirassol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 3: vs Always Ready: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Liga de Quito: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario Liga de Quito y Mirassol, según país
- Argentina: 23:00 horas
- Colombia y Perú: 21:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas