Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Liga de Quito vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Liga de Quito y São Paulo se enfrentan en el estadio la Casa Blanca, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El duelo se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 17:00 horas.

15 de septiembre de 2025, 11:42 a. m.