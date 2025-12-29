Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

El próximo jueves 1 de enero, a partir de las 12:30 horas, Leeds United visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.
Así llegan Liverpool y Leeds United
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool ganó su último duelo ante Wolverhampton por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 10 a favor.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Leeds United acabó en empate por 1-1 ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 12 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 3.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 32 puntos (10 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 8 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|42
|18
|13
|3
|2
|22
|2
|Manchester City
|40
|18
|13
|1
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|18
|12
|3
|3
|10
|4
|Liverpool
|32
|18
|10
|2
|6
|4
|16
|Leeds United
|20
|18
|5
|5
|8
|-7
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 15:00 horas
- Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas
- Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas
- Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas
- Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas
- Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas
Horario Liverpool y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas