Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En la previa de Liverpool vs Leeds United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 1 de enero desde las 12:30 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Chris Kavanagh.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de diciembre de 2025, 11:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 1 de enero, a partir de las 12:30 horas, Leeds United visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Leeds United

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Wolverhampton por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Leeds United acabó en empate por 1-1 ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 12 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Fútbol

Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

Fútbol

Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

Fútbol

Manchester City necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Fútbol

Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Fútbol

West Ham United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Fútbol

Burnley vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Fútbol

Manchester United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 3.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 32 puntos (10 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4218133222
2Manchester City4018131426
3Aston Villa3918123310
4Liverpool321810264
16Leeds United2018558-7

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas

Horario Liverpool y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Mas de Fútbol

Fulham quiere mantener su racha frente Crystal Palace

Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

Brentford se enfrenta ante la visita Tottenham por la fecha 19

Manchester City necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

West Ham United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Burnley vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Manchester United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Nottingham Forest vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Chelsea vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Noticias Destacadas