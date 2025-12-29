Liverpool quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

El próximo jueves 1 de enero, a partir de las 12:30 horas, Leeds United visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Leeds United

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Wolverhampton por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 6 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Leeds United acabó en empate por 1-1 ante Sunderland. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 12 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y firmaron un empate en 3.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 32 puntos (10 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 42 18 13 3 2 22 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 18 12 3 3 10 4 Liverpool 32 18 10 2 6 4 16 Leeds United 20 18 5 5 8 -7

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas

Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 15:00 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 10:00 horas

Horario Liverpool y Leeds United, según país