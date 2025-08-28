Liverpool vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Liverpool recibirá a Arsenal, en el marco de la fecha 3 de la Premier League, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Arsenal

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 3-2.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de derrotar a Leeds United con un marcador 5 a 0.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante tiene 6 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (2 PG).

Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 4 Chelsea 4 2 1 1 0 4 5 Nottingham Forest 4 2 1 1 0 2

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 11:30 horas

Horario Liverpool y Arsenal, según país