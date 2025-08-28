Suscribirse

Liverpool vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

La previa del choque de Liverpool ante Arsenal, a disputarse en el estadio Anfield el domingo 31 de agosto desde las 10:30 horas. El árbitro será Chris Kavanagh.

28 de agosto de 2025, 1:46 p. m.
Liverpool recibirá a Arsenal, en el marco de la fecha 3 de la Premier League, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Arsenal

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 3-2.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de derrotar a Leeds United con un marcador 5 a 0.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante tiene 6 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (2 PG).

Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
4Chelsea421104
5Nottingham Forest421102

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 11:30 horas

Horario Liverpool y Arsenal, según país

  • Argentina: 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas

