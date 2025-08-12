Liverpool vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Liverpool y Bournemouth inauguran el próximo viernes 15 de agosto, el campeonato de la Premier League. El choque comenzará a las 14:00 horas y será en el estadio Anfield.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Liverpool?

Durante la jornada 5, Liverpool se enfrentará a Everton en el tan esperado Derbi de Merseyside. El duelo se llevará a cabo en el estadio Anfield, el 20 de septiembre desde las 06:30 horas.

El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Newcastle United: 25 de agosto - 14:00 horas

Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 10:30 horas

Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Wolverhampton: 23 de agosto - 09:00 horas

Fecha 3: vs Tottenham: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 09:00 horas

Horario Liverpool y Bournemouth, según país