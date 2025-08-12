Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Liverpool y Bournemouth se miden en el estadio Anfield el viernes 15 de agosto a las 14:00 horas y Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

DataFactory .

12 de agosto de 2025, 12:07 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Liverpool y Bournemouth inauguran el próximo viernes 15 de agosto, el campeonato de la Premier League. El choque comenzará a las 14:00 horas y será en el estadio Anfield.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Liverpool?

Durante la jornada 5, Liverpool se enfrentará a Everton en el tan esperado Derbi de Merseyside. El duelo se llevará a cabo en el estadio Anfield, el 20 de septiembre desde las 06:30 horas.

El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.

Lo más leído

1. Este era el joven que fue asesinado por un habitante de calle en Itagüí; tenía apenas 19 años y estaba paseando su perrito
2. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
3. Margarita Rosa de Francisco reaccionó a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “¿Por qué será que no lo entendemos?

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Newcastle United: 25 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 3: vs Arsenal: 31 de agosto - 10:30 horas
  • Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Wolverhampton: 23 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 3: vs Tottenham: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 09:00 horas

Horario Liverpool y Bournemouth, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No se puede asegurar que fue la Segunda Marquetalia”, el Gobierno habló de la investigación por el ataque a Miguel Uribe Turbay

2. Diez contundentes frases de Miguel Uribe Turbay que resumen su forma de pensar. Algunas levantaron ampolla en el petrismo

3. Los números de la suerte para cada signo del horóscopo chino; traerían el triunfo en la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

4. “Necesitamos que esto se aclare”: dramática historia de chef colombiano ahogado en el río Támesis, en Londres

5. Este era el joven que fue asesinado por un habitante de calle en Itagüí; tenía apenas 19 años y estaba paseando su perrito

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.