Liverpool vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 06:30 horas, Everton visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Everton

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Burnley por 1 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 3 partidos previos sin caer, en los que sumó 9 goles a favor y ha sufrido 4 en contra.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Everton acabó en empate por 0-0 ante Aston Villa. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 1 derrota. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Hasta el momento, Liverpool cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Darren England.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 4 Bournemouth 9 4 3 0 1 1 6 Everton 7 4 2 1 1 2

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 11:30 horas

Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas

Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 06:30 horas

Fecha 10: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 7: vs Crystal Palace: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Everton, según país