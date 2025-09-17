Suscribirse

Liverpool vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

En la previa de Liverpool vs Everton, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 20 de septiembre desde las 06:30 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Darren England.

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 06:30 horas, Everton visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Everton

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Burnley por 1 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 3 partidos previos sin caer, en los que sumó 9 goles a favor y ha sufrido 4 en contra.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Everton acabó en empate por 0-0 ante Aston Villa. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 1 derrota. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Hasta el momento, Liverpool cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
4Bournemouth943011
6Everton742112

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 10: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Crystal Palace: 4 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

