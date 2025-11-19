Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Liverpool y Nottingham Forest. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Andrew Madley.

19 de noviembre de 2025, 12:25 p. m.
El cotejo entre Liverpool y Nottingham Forest, por la fecha 12 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Nottingham Forest

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Manchester City por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria y 3 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest llega con ventaja tras derrotar a Leeds United con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 10.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 18 puntos (6 PG - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 6 PP).

Andrew Madley es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
8Liverpool18116051
19Nottingham Forest911236-10

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Brighton and Hove: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 15:00 horas

Horario Liverpool y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

