Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

En la previa de Liverpool vs Tottenham, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 15 de marzo desde las 11:30 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Chris Kavanagh.

12 de marzo de 2026, 10:06 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 11:30 horas, Tottenham visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Tottenham

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool fue derrotado en el Molineux Stadium frente a Wolverhampton por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega a este encuentro tras perder 1 a 3 ante Crystal Palace. Viene de 4 derrotas seguidas en fila y no sumó puntos. En los últimos partidos, recibió 13 goles y convirtió 4 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el sexto puesto con 48 puntos (14 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 14 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6730207337
2Manchester City6029186532
3Manchester United5129149611
6Liverpool482914699
16Tottenham29297814-7

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Tottenham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas