Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Liverpool y West Ham United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Tim Robinson.

25 de febrero de 2026, 10:08 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Liverpool y West Ham United, por la fecha 28 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y West Ham United

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool logró un triunfo por 1-0 ante Nottingham Forest. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de empatar 0-0 ante Bournemouth. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 5 tantos.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Liverpool quien ganó 0 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 45 puntos (13 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 14 PP).

Tim Robinson es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa5127156610
6Liverpool452713687
18West Ham United25276714-17

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Fulham: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y West Ham United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

