Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

En la previa de Liverpool vs Wolverhampton, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 27 de diciembre desde las 10:00 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Simon Hooper.

24 de diciembre de 2025, 11:34 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 27 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, Wolverhampton visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Wolverhampton

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Tottenham por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Brentford. Viene de 4 derrotas seguidas en fila y no sumó puntos. En los últimos partidos, recibió 10 goles y convirtió 2 tantos.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 5 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 29 puntos (9 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 15 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Simon Hooper.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
5Liverpool29179263
20Wolverhampton2170215-28

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Burnley: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas

Horario Liverpool y Wolverhampton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

