Llaneros FC quiere el liderato del torneo frente a Independiente Medellín

Palpitamos la previa del choque entre Llaneros FC y Independiente Medellín. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jonathan Ortiz Tonguino.

8 de agosto de 2025, 5:10 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Llaneros FC e Independiente Medellín, por la fecha 6 de la primera división, se jugará el próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 19:30 horas, en el Estadio Bello Horizonte.

Así llegan Llaneros FC y Independiente Medellín

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Llaneros FC en partidos de la primera división

Llaneros FC logró un triunfo por 3-0 ante Deportivo Cali. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 1 gol en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la primera división

Independiente Medellín llega con ventaja tras derrotar a Millonarios con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 7.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de febrero, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y fue Independiente Medellín quien ganó 3 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 11 puntos (3 PG - 2 PE), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 2 PP).

Jonathan Ortiz Tonguino es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Junior1354108
2Llaneros FC1153205
3Fortaleza FC952302
4Santa Fe952302
6Independiente Medellín752120

Próximos partidos de Llaneros FC en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 7: vs La Equidad: 16 de agosto - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Pasto: 22 de agosto - 20:10 horas
  • Fecha 9: vs Junior: 29 de agosto - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Tolima: 6 de septiembre - 16:10 horas
  • Fecha 11: vs Pereira: 14 de septiembre - 18:20 horas

Próximos partidos de Independiente Medellín en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 7: vs Pasto: 18 de agosto - 19:30 horas
  • Fecha 8: vs La Equidad: 23 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Deportivo Cali: 30 de agosto - 20:30 horas
  • Fecha 10: vs At. Nacional: 7 de septiembre - 18:20 horas
  • Fecha 11: vs Águilas Doradas Rionegro: 12 de septiembre - 18:00 horas

Horario Llaneros FC e Independiente Medellín, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

