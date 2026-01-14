Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Athletic Bilbao se mide ante Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 17 de enero a las 10:15 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

14 de enero de 2026, 1:23 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 10:15 horas el próximo sábado 17 de enero, Athletic Bilbao visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.

Así llegan Mallorca y Athletic Bilbao

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Rayo Vallecano. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao cayó derrotado 0 a 3 ante Real Madrid. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 8.

Fútbol

Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Osasuna vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Cagliari vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (7 PG - 3 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
8Athletic Bilbao2419739-8
17Mallorca1819469-7

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Atlético de Madrid: 25 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 22: vs Sevilla: 2 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Sevilla: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 22: vs Real Sociedad: 1 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Betis vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Osasuna vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Udinese vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Napoli vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Cagliari vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Chelsea vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Manchester United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Leeds United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Noticias Destacadas