Mallorca vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

A partir de las 10:15 horas el próximo sábado 17 de enero, Athletic Bilbao visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.
Así llegan Mallorca y Athletic Bilbao
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Rayo Vallecano. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao cayó derrotado 0 a 3 ante Real Madrid. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 8.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (7 PG - 3 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|41
|18
|13
|2
|3
|20
|8
|Athletic Bilbao
|24
|19
|7
|3
|9
|-8
|17
|Mallorca
|18
|19
|4
|6
|9
|-7
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 21: vs Atlético de Madrid: 25 de enero - 08:00 horas
- Fecha 22: vs Sevilla: 2 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 23: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 21: vs Sevilla: 24 de enero - 12:30 horas
- Fecha 22: vs Real Sociedad: 1 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 23: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Athletic Bilbao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas