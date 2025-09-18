Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Mallorca y Atlético de Madrid. El partido se jugará en el estadio Mallorca Son Moix el domingo 21 de septiembre a las 09:15 horas.

18 de septiembre de 2025, 3:02 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Mallorca y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Mallorca Son Moix desde las 09:15 horas, el domingo 21 de septiembre.

Así llegan Mallorca y Atlético de Madrid

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a Espanyol. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció en casa a Villarreal por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 4 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
11Atlético de Madrid541211
19Mallorca14013-5

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Real Sociedad: 24 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Alavés: 27 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Rayo Vallecano: 24 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Madrid: 27 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Celta: 5 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Osasuna: 18 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

