Fútbol - España - Primera División
Mallorca vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga
Todo lo que tienes que saber en la previa de Mallorca vs Barcelona. El duelo, a disputarse en el estadio Mallorca Son Moix el sábado 16 de agosto, comenzará a las 12:30 horas.
En la primera jornada de la Liga, los Bermellones reciben a los Blaugranas el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 12:30 horas en el estadio Mallorca Son Moix.
Los cotejos más recientes muestran un total de 4 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona fue el ganador por 1 a 0.
¿En qué jornada juega el clásico Barcelona?
El Clásico, duelo con su máximo rival Real Madrid, llegará para Barcelona durante la jornada 10.
Lo más leído
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 2: vs Celta: 23 de agosto - 10:00 horas
- Fecha 3: vs Real Madrid: 30 de agosto - 14:30 horas
- Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 2: vs Levante: 23 de agosto - 14:30 horas
- Fecha 3: vs Rayo Vallecano: 31 de agosto - 14:30 horas
- Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Barcelona, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas