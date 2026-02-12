Mallorca vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Por la fecha 24 de la Liga, Betis y Mallorca se enfrentan el domingo 15 de febrero desde las 15:00 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.
Así llegan Mallorca y Betis
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 8 a sus rivales.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis venció 1-0 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|58
|23
|19
|1
|3
|40
|2
|Real Madrid
|57
|23
|18
|3
|2
|31
|3
|Atlético de Madrid
|45
|23
|13
|6
|4
|20
|5
|Betis
|38
|23
|10
|8
|5
|9
|16
|Mallorca
|24
|23
|6
|6
|11
|-9
Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Celta: 22 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 26: vs Real Sociedad: 28 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 25: vs Rayo Vallecano: 21 de febrero - 10:15 horas
- Fecha 26: vs Sevilla: 1 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 27: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Betis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas