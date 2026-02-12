Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Mallorca y Betis se miden en el estadio Mallorca Son Moix el domingo 15 de febrero a las 15:00 horas.

12 de febrero de 2026, 8:55 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 24 de la Liga, Betis y Mallorca se enfrentan el domingo 15 de febrero desde las 15:00 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Betis

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció 1-0 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
5Betis382310859
16Mallorca24236611-9

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Celta: 22 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Real Sociedad: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: 21 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 26: vs Sevilla: 1 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

