Fútbol - España - Primera División

Mallorca vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Espanyol se mide ante Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix el domingo 15 de marzo a las 08:00 horas.

12 de marzo de 2026, 11:37 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 08:00 horas el próximo domingo 15 de marzo, Espanyol visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Liga.

Así llegan Mallorca y Espanyol

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega con resultado de empate, 2-2, ante Osasuna.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Espanyol y Real Oviedo, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 13 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (10 PG - 7 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6727221446
2Real Madrid6327203433
3Atlético de Madrid5427166521
7Espanyol372710710-6
18Mallorca25276714-13

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 29: vs Getafe: 21 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas