Mallorca vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Mallorca y Getafe se miden en el estadio Mallorca Son Moix el domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas.

6 de noviembre de 2025, 4:19 p. m.
Por la fecha 12 de la Liga, Getafe y Mallorca se enfrentan el domingo 9 de noviembre desde las 12:30 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca no pudo ante Betis en el Benito Villamarín. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-1 a Girona en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3011100116
2Barcelona251181215
3Villarreal231172212
7Getafe1711524-1
17Mallorca911236-7

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Villarreal: 22 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Oviedo: 5 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Atlético de Madrid: 23 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Elche: 28 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Villarreal: 6 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 16: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Getafe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

