Mallorca vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Mallorca y Levante se enfrentan en el estadio Mallorca Son Moix. El duelo se jugará el domingo 26 de octubre desde las 08:00 horas.

DataFactory .

23 de octubre de 2025, 3:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Mallorca y Levante se disputará el próximo domingo 26 de octubre por la fecha 10 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Levante

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca ganó por 3-1 el juego pasado ante Sevilla. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 0 a 3 ante Rayo Vallecano. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 8 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de enero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
15Levante89225-4
16Mallorca89225-4

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Betis: 2 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Villarreal: 22 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Celta: 2 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

