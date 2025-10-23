Mallorca vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

El juego entre Mallorca y Levante se disputará el próximo domingo 26 de octubre por la fecha 10 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Levante

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca ganó por 3-1 el juego pasado ante Sevilla. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 0 a 3 ante Rayo Vallecano. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 8 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de enero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 24 9 8 0 1 11 2 Barcelona 22 9 7 1 1 14 3 Villarreal 17 9 5 2 2 6 15 Levante 8 9 2 2 5 -4 16 Mallorca 8 9 2 2 5 -4

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 11: vs Betis: 2 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Villarreal: 22 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 14: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 11: vs Celta: 2 de noviembre - 08:00 horas

Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 14: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Levante, según país