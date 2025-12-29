Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Toda la previa del duelo entre Sunderland y Manchester City. El partido se jugará en el Stadium of Light el jueves 1 de enero a las 15:00 horas. Será arbitrado por Jarred Gillett.

29 de diciembre de 2025, 11:42 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Sunderland y Manchester City correspondiente a la fecha 19 se disputará en el Stadium of Light desde las 15:00 horas, el jueves 1 de enero.

Así llegan Sunderland y Manchester City

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Sunderland empató por 1 con Leeds United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 3 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció en casa a Nottingham Forest por 2 a 1. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 16 goles y tuvo 5 en contra.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 5 victorias de los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Manchester City.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 28 puntos (7 PG - 7 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 40 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (13 PG - 1 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4218133222
2Manchester City4018131426
3Aston Villa3918123310
4Liverpool321810264
7Sunderland28187742

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 11:30 horas

Horario Sunderland y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

