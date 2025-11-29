Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City visita a Fulham por la fecha 14

La previa del choque de Fulham ante Manchester City, a disputarse en el estadio Craven Cottage el martes 2 de diciembre desde las 14:30 horas. El árbitro será Craig Pawson.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de noviembre de 2025, 12:36 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Fulham recibirá a Manchester City, en el marco de la fecha 14 de la Premier League, el próximo martes 2 de diciembre a partir de las 14:30 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Manchester City

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sacó un empate por en su visita a Tottenham. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Manchester City con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 22 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (7 PG - 1 PE - 4 PP).

Craig Pawson será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
4Aston Villa21126334
15Fulham1412426-3

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Burnley: 13 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Nottingham Forest: 22 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs West Ham United: 27 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 07:30 horas

Horario Fulham y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El milagro de los doctores Hakim y Prada con Lucas

2. Bogotá, con estadio de talla mundial: el mega proyecto que se construye en la capital de Colombia y va más allá del fútbol

3. Lavado de activos, narcotráfico y vendettas rodean el asesinato del sobrino

4. Presentan demanda contra convenio de producción de pasaportes con Portugal. Piden que se suspenda por varias irregularidades

5. La tesorera de la campaña presidencial de Petro que llegó al cargo dos meses antes de las elecciones y que ahora tendrá que pagar 1.600 millones de pesos, según el CNE

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.