Manchester City vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Premier League

Manchester City recibe el próximo miércoles 7 de enero a Brighton and Hove por la fecha 21 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el Etihad Stadium.
Así llegan Manchester City y Brighton and Hove
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
En la jornada previa, Manchester City igualó - el juego ante Chelsea. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 1 gol y marcó 8 tantos en el rival.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Burnley. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 6 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove fue el ganador por 2 a 1.
El local está en el tercer puesto con 41 puntos (13 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 6 PP).
La siguiente fecha será una de las más atractivas para Manchester City, ya que se cruzará con Manchester United en el Derbi de Manchester. Los eternos rivales se verán las caras el 17 de enero, a partir de las 07:30 horas, en el estadio Old Trafford.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Thomas Bramall.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|2
|Aston Villa
|42
|20
|13
|3
|4
|9
|3
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|4
|Liverpool
|33
|19
|10
|3
|6
|4
|8
|Brighton and Hove
|28
|20
|7
|7
|6
|3
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 07:30 horas
- Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 10:00 horas
- Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 11:30 horas
- Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 11:30 horas
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas
- Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas
- Fecha 24: vs Everton: 31 de enero - 10:00 horas
- Fecha 25: vs Crystal Palace: 8 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 26: vs Aston Villa: 11 de febrero - 14:30 horas
Horario Manchester City y Brighton and Hove, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas