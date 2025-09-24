Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y Burnley. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Robert Jones.

DataFactory .

24 de septiembre de 2025, 1:27 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Manchester City y Burnley, por la fecha 6 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 09:00 horas, en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Burnley

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un resultado igualado, 1-1, ante Arsenal. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de empatar 1-1 ante Nottingham Forest. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 8 tantos.

Burnley muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 31 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y fue Manchester City quien ganó 3 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 3 PP).

Robert Jones es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1555006
2Arsenal1053118
3Tottenham1053117
9Manchester City752124
16Burnley45113-3

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exactor porno Juan Florián asumió como MinIgualdad y en cuestión de horas nombró a viceministra señalada por acoso laboral y a cinco asesores

2. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para el jueves 25 de septiembre

3. Amiga de la Gorda Fabiola confesó sentir momento sobrenatural en homenaje a la humorista por un año de fallecida: “No me sorprende”

4. Papá de Valeria Afanador duda de los hallazgos en el caso: “No estaba ahí, no salió sola del colegio”

5. Qué son las ‘bacterias pesadilla’ y por qué tienen en alerta a las autoridades de EE. UU. tras preocupante aumento de infecciones

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.