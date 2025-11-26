Manchester City vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, Leeds United visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Leeds United

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City fue derrotado en el St. James Park frente a Newcastle United por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Aston Villa. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 11 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Manchester City se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 7 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 4 Aston Villa 21 12 6 3 3 4 18 Leeds United 11 12 3 2 7 -11

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 10:00 horas

Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 07:30 horas

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 11:30 horas

Fecha 17: vs Crystal Palace: 21 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 09:00 horas

Horario Manchester City y Leeds United, según país