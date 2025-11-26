Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester City vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League
En la previa de Manchester City vs Leeds United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 29 de noviembre desde las 10:00 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Peter Bankes.
El próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, Leeds United visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Leeds United
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City fue derrotado en el St. James Park frente a Newcastle United por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 9 a favor.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Aston Villa. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 11 en contra.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Manchester City se quedó con la victoria por 2 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 7 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Peter Bankes.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|29
|12
|9
|2
|1
|18
|2
|Chelsea
|23
|12
|7
|2
|3
|12
|3
|Manchester City
|22
|12
|7
|1
|4
|14
|4
|Aston Villa
|21
|12
|6
|3
|3
|4
|18
|Leeds United
|11
|12
|3
|2
|7
|-11
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 07:30 horas
Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 16: vs Brentford: 14 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 17: vs Crystal Palace: 21 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 09:00 horas
Horario Manchester City y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas