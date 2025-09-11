Suscribirse

Manchester City vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester City vs Manchester United. El duelo, a disputarse en el Etihad Stadium el domingo 14 de septiembre, comenzará a las 10:30 horas y será dirigido por Anthony Taylor.

DataFactory

11 de septiembre de 2025, 1:34 p. m.
Manchester City recibe el próximo domingo 14 de septiembre a Manchester United por la fecha 4 de la Premier League, a partir de las 10:30 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Manchester United

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City cayó 1 a 2 ante Brighton and Hove en el American Express Community. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Burnley. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool933004
2Chelsea732106
3Arsenal632015
9Manchester United431110
13Manchester City331021

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 09:00 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 11:30 horas

Horario Manchester City y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

