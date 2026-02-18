Manchester City vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

El próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 15:00 horas, Newcastle United visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Premier League.
Así llegan Manchester City y Newcastle United
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City ganó su último duelo ante Fulham por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 9 a favor.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United viene de vencer a Tottenham en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 10 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United se quedó con la victoria por 2 a 1.
El anfitrión está en el segundo puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 6 PE - 10 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Bramall.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|57
|26
|17
|6
|3
|32
|2
|Manchester City
|53
|26
|16
|5
|5
|30
|3
|Aston Villa
|50
|26
|15
|5
|6
|10
|4
|Manchester United
|45
|26
|12
|9
|5
|10
|10
|Newcastle United
|36
|26
|10
|6
|10
|0
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 07:30 horas
- Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 29: vs Manchester United: 4 de marzo - 15:15 horas
- Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 07:00 horas
- Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester City y Newcastle United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas