Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

En la previa de Manchester City vs Newcastle United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 21 de febrero desde las 15:00 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Thomas Bramall.

DataFactory .

18 de febrero de 2026, 9:33 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 15:00 horas, Newcastle United visita a Manchester City en el Etihad Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Premier League.

Así llegan Manchester City y Newcastle United

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Fulham por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de vencer a Tottenham en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 10 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 6 PE - 10 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Bramall.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5726176332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
4Manchester United4526129510
10Newcastle United3626106100

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Manchester United: 4 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

