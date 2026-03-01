Manchester City vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

El cotejo entre Manchester City y Nottingham Forest, por la fecha 29 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 14:30 horas, en el Etihad Stadium.
Así llegan Manchester City y Nottingham Forest
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City logró un triunfo por 1-0 ante Leeds United. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 10 a favor.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest viene de empatar - ante Brighton and Hove. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 5 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 1 a 2.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 59 puntos (18 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 14 PP).
Darren England es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|59
|28
|18
|5
|5
|32
|3
|Aston Villa
|51
|28
|15
|6
|7
|8
|4
|Manchester United
|48
|27
|13
|9
|5
|11
|17
|Nottingham Forest
|27
|27
|7
|6
|14
|-14
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 07:30 horas
- Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Fulham: 15 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 09:15 horas
- Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester City y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas