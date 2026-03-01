Manchester City vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

El cotejo entre Manchester City y Nottingham Forest, por la fecha 29 de la Premier League, se jugará el próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 14:30 horas, en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Nottingham Forest

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City logró un triunfo por 1-0 ante Leeds United. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de empatar - ante Brighton and Hove. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 2 goles y le han marcado 5 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester City quien ganó 1 a 2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 59 puntos (18 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 14 PP).

Darren England es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 4 Manchester United 48 27 13 9 5 11 17 Nottingham Forest 27 27 7 6 14 -14

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 07:30 horas

Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Fulham: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 09:15 horas

Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Nottingham Forest, según país