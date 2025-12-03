Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester City vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Manchester City y Sunderland. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

3 de diciembre de 2025, 12:29 p. m.
El cotejo entre Manchester City y Sunderland, por la fecha 15 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Sunderland

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City logró un triunfo por 5-4 ante Fulham. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 15 a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland viene de empatar - ante Liverpool. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 6 tantos.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 5 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y fue Manchester City quien ganó 0 a 2.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 28 puntos (9 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal301393118
2Manchester City281491416
3Chelsea241373312
4Aston Villa24137335
6Sunderland22136434

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 16: vs Crystal Palace: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 12:30 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Manchester City: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Newcastle United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Brighton and Hove: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Leeds United: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Manchester City: 31 de diciembre - 15:00 horas

Horario Manchester City y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

