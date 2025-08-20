Suscribirse

Manchester City vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester City vs Tottenham. El duelo, a disputarse en el Etihad Stadium el sábado 23 de agosto, comenzará a las 06:30 horas y será dirigido por Peter Bankes.

20 de agosto de 2025, 1:26 p. m.
Manchester City recibe el próximo sábado 23 de agosto a Tottenham por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Tottenham

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City sacó un triunfo frente a Wolverhampton, con un marcador 4-0.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Burnley.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City fue el ganador por 0 a 1.

El local está puntero con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (1 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
4Liverpool311002
5Nottingham Forest311002

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Brighton and Hove: 31 de agosto - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Tottenham, según país

  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

