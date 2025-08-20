Manchester City vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

Manchester City recibe el próximo sábado 23 de agosto a Tottenham por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Tottenham

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City sacó un triunfo frente a Wolverhampton, con un marcador 4-0.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Burnley.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City fue el ganador por 0 a 1.

El local está puntero con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (1 PG).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 4 Liverpool 3 1 1 0 0 2 5 Nottingham Forest 3 1 1 0 0 2

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Brighton and Hove: 31 de agosto - 08:00 horas

Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Tottenham, según país