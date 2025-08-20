Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester City vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester City vs Tottenham. El duelo, a disputarse en el Etihad Stadium el sábado 23 de agosto, comenzará a las 06:30 horas y será dirigido por Peter Bankes.
Manchester City recibe el próximo sábado 23 de agosto a Tottenham por la fecha 2 de la Premier League, a partir de las 06:30 horas en el Etihad Stadium.
Así llegan Manchester City y Tottenham
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City sacó un triunfo frente a Wolverhampton, con un marcador 4-0.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a Burnley.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 26 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City fue el ganador por 0 a 1.
El local está puntero con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (1 PG).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Peter Bankes.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|4
|Liverpool
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|Nottingham Forest
|3
|1
|1
|0
|0
|2
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Brighton and Hove: 31 de agosto - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 09:00 horas
- Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 7: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester City y Tottenham, según país
- Argentina: 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas