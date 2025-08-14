Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester United vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League
Toda la previa del duelo entre Manchester United y Arsenal. El partido se jugará en el estadio Old Trafford el domingo 17 de agosto a las 10:30 horas. Será arbitrado por Simon Hooper.
Los Reds y los Gunners se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 10:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Old Trafford.
Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-1.
¿En qué jornada juega el clásico Manchester United?
Manchester United tendrá que verse las caras con Manchester City, en la fecha 4 cuando jueguen el Derbi de Manchester. El duelo se celebrará en el estadio Etihad Stadium, el 14 de septiembre desde las 10:30 horas.
¿En qué jornada juega el clásico Arsenal?
Mientras que Arsenal y Tottenham chocarán en el Derbi del norte de Londres durante la jornada 12.
Lo más leído
El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs Fulham: 24 de agosto - 10:30 horas
- Fecha 3: vs Burnley: 30 de agosto - 09:00 horas
- Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 2: vs Leeds United: 23 de agosto - 11:30 horas
- Fecha 3: vs Liverpool: 31 de agosto - 10:30 horas
- Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas
Horario Manchester United y Arsenal, según país
- Argentina: 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas