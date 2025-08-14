Manchester United vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Los Reds y los Gunners se enfrentarán el próximo domingo 17 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 10:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Old Trafford.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-1.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester United?

Manchester United tendrá que verse las caras con Manchester City, en la fecha 4 cuando jueguen el Derbi de Manchester. El duelo se celebrará en el estadio Etihad Stadium, el 14 de septiembre desde las 10:30 horas.

¿En qué jornada juega el clásico Arsenal?

Mientras que Arsenal y Tottenham chocarán en el Derbi del norte de Londres durante la jornada 12.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Simon Hooper.

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Fulham: 24 de agosto - 10:30 horas

Fecha 3: vs Burnley: 30 de agosto - 09:00 horas

Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 2: vs Leeds United: 23 de agosto - 11:30 horas

Fecha 3: vs Liverpool: 31 de agosto - 10:30 horas

Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas

Horario Manchester United y Arsenal, según país