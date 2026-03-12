Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester United vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Aston Villa. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Anthony Taylor.

DataFactory .

12 de marzo de 2026, 10:08 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Manchester United y Aston Villa, por la fecha 30 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Aston Villa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Newcastle United por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 empate, con 7 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de caer derrotado 1 a 4 ante Chelsea. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Aston Villa quien ganó 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 51 puntos (14 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 51 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (15 PG - 6 PE - 8 PP).

Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6730207337
2Manchester City6029186532
3Manchester United5129149611
4Aston Villa512915685
5Chelsea4829139719

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Bournemouth: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas