Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League
Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Bournemouth. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Simon Hooper.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El cotejo entre Manchester United y Bournemouth, por la fecha 16 de la Premier League, se jugará el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Old Trafford.
Así llegan Manchester United y Bournemouth
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United logró un triunfo por 4-1 ante Wolverhampton. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth viene de empatar 0-0 ante Chelsea. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 1 partido y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 10 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 5 PP).
Simon Hooper es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|33
|15
|10
|3
|2
|19
|2
|Manchester City
|31
|15
|10
|1
|4
|19
|3
|Aston Villa
|30
|15
|9
|3
|3
|7
|6
|Manchester United
|25
|15
|7
|4
|4
|4
|13
|Bournemouth
|20
|15
|5
|5
|5
|-3
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 07:30 horas
- Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 14:30 horas
Horario Manchester United y Bournemouth, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas