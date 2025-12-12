Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Bournemouth. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Simon Hooper.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

12 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Manchester United y Bournemouth, por la fecha 16 de la Premier League, se jugará el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Bournemouth

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United logró un triunfo por 4-1 ante Wolverhampton. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de empatar 0-0 ante Chelsea. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 1 partido y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 10 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 5 PP).

Simon Hooper es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3315103219
2Manchester City3115101419
3Aston Villa30159337
6Manchester United25157444
13Bournemouth2015555-3

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 14:30 horas

Horario Manchester United y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Una novena por Bogotá: “La felicidad está en dar”. Así puede reclamar su entrada

2. Extraño objeto está volando por Bogotá y genera misterio: videos muestran cómo cambia de forma y desaparece en segundos

3. Washington bajo el agua: lluvias récord y “río atmosférico” desatan inundaciones catastróficas y evacuaciones masivas

4. ‘Los abandonados’ de Netflix: este es el reparto, final explicado y los lugares donde fue grabada

5. Vidente vaticinó la muerte de importante político colombiano y causó pánico: “Es muy reconocido”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.