Manchester United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Brighton and Hove. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el sábado 25 de octubre, comenzará a las 11:30 horas y será dirigido por Anthony Taylor.

22 de octubre de 2025, 2:24 p. m.
Manchester United recibe el próximo sábado 25 de octubre a Brighton and Hove por la fecha 9 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Brighton and Hove

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United sacó un triunfo frente a Liverpool, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 perdidos, con una cifra de 8 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Newcastle United. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 7 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove fue el ganador por 1 a 3.

El local está en el noveno puesto con 13 puntos (4 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
9Manchester United138413-1
10Brighton and Hove1283321

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Nottingham Forest: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 07:00 horas
  • Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 15:00 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Leeds United: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 14:30 horas

Horario Manchester United y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

