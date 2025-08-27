Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester United vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

En la previa de Manchester United vs Burnley, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 30 de agosto desde las 09:00 horas en el estadio Old Trafford. El árbitro designado será Samuel Barrott.

DataFactory .

27 de agosto de 2025, 1:08 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 09:00 horas, Burnley visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Burnley

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de empatar ante Fulham por 1-1.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de vencer a Sunderland en casa por 2 a 0.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Manchester United: el Derbi de Manchester contra Manchester City. Los eternos rivales jugarán el 14 de septiembre, desde las 10:30 horas, en el estadio Etihad Stadium.

El encargado de impartir justicia en el partido será Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
11Burnley32101-1
16Manchester United12011-1

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 10:30 horas
  • Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas
  • Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 10:30 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 09:00 horas

Horario Manchester United y Burnley, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué pasó con la circular roja de Interpol para Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD?

2. ¿Donald Trump pierde el apoyo de los latinos? Esto dicen las encuestas que preocupan al presidente de EE. UU.

3. Alias Kevin, peligroso cabecilla de las disidencias de Mordisco, se entrega al Ejército: esto se sabe

4. “Yo vivo un 7 de octubre todos los días”: la lucha de Rebecca Bohbot, esposa de un ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás

5. Campaña de Gustavo Petro: esta es la estrategia que tienen Ricardo Roa y los directivos de la contienda para salvarse de las millonarias multas del CNE

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.