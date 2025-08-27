Manchester United vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

El próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 09:00 horas, Burnley visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Burnley

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de empatar ante Fulham por 1-1.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de vencer a Sunderland en casa por 2 a 0.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Manchester United: el Derbi de Manchester contra Manchester City. Los eternos rivales jugarán el 14 de septiembre, desde las 10:30 horas, en el estadio Etihad Stadium.

El encargado de impartir justicia en el partido será Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 11 Burnley 3 2 1 0 1 -1 16 Manchester United 1 2 0 1 1 -1

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas

Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 10:30 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 09:00 horas

Horario Manchester United y Burnley, según país