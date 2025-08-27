Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester United vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League
En la previa de Manchester United vs Burnley, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 30 de agosto desde las 09:00 horas en el estadio Old Trafford. El árbitro designado será Samuel Barrott.
El próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 09:00 horas, Burnley visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League.
Así llegan Manchester United y Burnley
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United viene de empatar ante Fulham por 1-1.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley viene de vencer a Sunderland en casa por 2 a 0.
En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y firmaron un empate en 1.
El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).
La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Manchester United: el Derbi de Manchester contra Manchester City. Los eternos rivales jugarán el 14 de septiembre, desde las 10:30 horas, en el estadio Etihad Stadium.
El encargado de impartir justicia en el partido será Samuel Barrott.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Tottenham
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|Liverpool
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|11
|Burnley
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|16
|Manchester United
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 4: vs Manchester City: 14 de septiembre - 10:30 horas
- Fecha 5: vs Chelsea: 20 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 06:30 horas
- Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 10:30 horas
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 09:00 horas
Horario Manchester United y Burnley, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas