Manchester United vs Sunderland: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 7 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Sunderland. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el s�bado 4 de octubre, comenzar� a las 09:00 horas y ser� dirigido por Stuart Attwell.

1 de octubre de 2025, 3:00 p. m.
Manchester United recibe el pr�ximo s�bado 4 de octubre a Sunderland por la fecha 7 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Old Trafford.

As� llegan Manchester United y Sunderland

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el �ltimo partido.

�ltimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United cay� 1 a 3 ante Brentford en el Griffin Park. Ha ganado 2 de sus �ltimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirti� 7 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su porter�a .

�ltimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega con los �nimos arriba luego de vencer 1-0 a Nottingham Forest. Ha ganado 1 de sus �ltimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, cont� un total de 4 goles y le han anotado 4 en su arco.

En los �ltimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante cont� con 1 triunfo. El �ltimo compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Manchester United fue el ganador por 0 a 3.

El local est� en el d�cimo cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante lleg� a 11 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 1 PP).

La siguiente fecha ser� una de las m�s atractivas para Manchester United, ya que se cruzar� con Liverpool en el cl�sico ingl�s. Los eternos rivales se ver�n las caras el 19 de octubre, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.

El �rbitro encargado de dirigir el partido ser� Stuart Attwell.

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1565015
2Arsenal1364119
3Crystal Palace1263305
5Sunderland1163213
14Manchester United76213-4

Pr�ximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 10:30 horas
  • Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Nottingham Forest: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 15:00 horas

Pr�ximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Manchester United y Sunderland, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Per�: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

