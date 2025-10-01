F�tbol - Inglaterra - Premier League
Manchester United vs Sunderland: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 7 de la Premier League
Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Sunderland. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el s�bado 4 de octubre, comenzar� a las 09:00 horas y ser� dirigido por Stuart Attwell.
Manchester United recibe el pr�ximo s�bado 4 de octubre a Sunderland por la fecha 7 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Old Trafford.
As� llegan Manchester United y Sunderland
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el �ltimo partido.
�ltimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United cay� 1 a 3 ante Brentford en el Griffin Park. Ha ganado 2 de sus �ltimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirti� 7 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su porter�a .
�ltimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland llega con los �nimos arriba luego de vencer 1-0 a Nottingham Forest. Ha ganado 1 de sus �ltimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, cont� un total de 4 goles y le han anotado 4 en su arco.
En los �ltimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante cont� con 1 triunfo. El �ltimo compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Manchester United fue el ganador por 0 a 3.
El local est� en el d�cimo cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante lleg� a 11 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 1 PP).
La siguiente fecha ser� una de las m�s atractivas para Manchester United, ya que se cruzar� con Liverpool en el cl�sico ingl�s. Los eternos rivales se ver�n las caras el 19 de octubre, a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.
El �rbitro encargado de dirigir el partido ser� Stuart Attwell.
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|2
|Arsenal
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|Crystal Palace
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|5
|Sunderland
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|14
|Manchester United
|7
|6
|2
|1
|3
|-4
Pr�ximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 10:30 horas
- Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 11:30 horas
- Fecha 10: vs Nottingham Forest: 1 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 07:30 horas
- Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 15:00 horas
Pr�ximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 09:00 horas
- Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 10:00 horas
Horario Manchester United y Sunderland, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Per�: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas