Manchester United vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Manchester United recibe el próximo sábado 7 de febrero a Tottenham por la fecha 25 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Tottenham

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United sacó un triunfo frente a Fulham, con un marcador 3-2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados y 2 empatados, con una cifra de 7 goles en contra y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Tottenham logró empatar 2-2 ante Manchester City. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 10 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 2.

El local está en el cuarto puesto con 41 puntos (11 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 9 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 4 Manchester United 41 24 11 8 5 8 14 Tottenham 29 24 7 8 9 2

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 15:15 horas

Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 15:00 horas

Fecha 28: vs Crystal Palace: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30 horas

Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Tottenham, según país