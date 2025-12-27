Manchester United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

El cotejo entre Manchester United y Wolverhampton, por la fecha 19 de la Premier League, se jugará el próximo martes 30 de diciembre, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Wolverhampton

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United logró un triunfo por 1-0 ante Newcastle United. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton viene de empatar - ante Liverpool..

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester United quien ganó 1 a 4.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 29 puntos (8 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PE - 15 PP).

Thomas Bramall es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 5 Manchester United 29 18 8 5 5 4 20 Wolverhampton 2 17 0 2 15 -28

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 07:30 horas

Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 11:30 horas

Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 09:00 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas

Horario Manchester United y Wolverhampton, según país