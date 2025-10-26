Fútbol - Italia - Serie A
Milan enfrenta a Atalanta para subirse a la cima
La previa del choque de Atalanta ante Milan, a disputarse en el Gewiss Stadium el martes 28 de octubre desde las 14:45 horas.
Atalanta recibirá a Milan, en el marco de la fecha 9 de la Serie A, el próximo martes 28 de octubre a partir de las 14:45 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Milan
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Cremonese. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Pisa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el octavo puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|3
|Roma
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|4
|Inter
|15
|8
|5
|0
|3
|8
|8
|Atalanta
|12
|8
|2
|6
|0
|6
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 14:45 horas
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 14:45 horas
Horario Atalanta y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas