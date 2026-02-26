Milan visita a Cremonese por la fecha 27

Cremonese recibirá a Milan, en el marco de la fecha 27 de la Serie A, el próximo domingo 1 de marzo a partir de las 06:30 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Milan

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Roma. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de perder contra Parma por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 7 goles y recibieron 4.

En los 3 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Cremonese con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 24 puntos (5 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 54 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (15 PG - 9 PE - 2 PP).

Milan chocará en la próxima fecha con Inter en el "Derby della Madonnina". El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 7 de marzo y tendrá al estadio San Siro como escenario.

Davide Massa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 64 26 21 1 4 41 2 Milan 54 26 15 9 2 21 3 Napoli 50 26 15 5 6 12 4 Roma 50 26 16 2 8 18 17 Cremonese 24 26 5 9 12 -15

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 28: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 28: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Milan, según país