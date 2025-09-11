Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Milan vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

Bologna se mide ante Milan en el estadio San Siro el domingo 14 de septiembre a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Matteo Marcenaro.

11 de septiembre de 2025, 2:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Bologna visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A.

Así llegan Milan y Bologna

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Lecce por 2-0.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega triunfante luego de ver caer a Como 1907 con un marcador 1-0.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).

Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
8Milan321011
10Bologna321010

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Udinese: 20 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 5: vs Napoli: 28 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Genoa: 20 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Lecce: 28 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 6: vs Pisa: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas

Horario Milan y Bologna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Noticias Destacadas

