Milan vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Bologna visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A.

Así llegan Milan y Bologna

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Lecce por 2-0.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega triunfante luego de ver caer a Como 1907 con un marcador 1-0.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).

Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Juventus 6 2 2 0 0 3 2 Napoli 6 2 2 0 0 3 3 Cremonese 6 2 2 0 0 2 8 Milan 3 2 1 0 1 1 10 Bologna 3 2 1 0 1 0

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Udinese: 20 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 5: vs Napoli: 28 de septiembre - 13:45 horas

Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 13:45 horas

Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 4: vs Genoa: 20 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 5: vs Lecce: 28 de septiembre - 11:00 horas

Fecha 6: vs Pisa: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas

Horario Milan y Bologna, según país