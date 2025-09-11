Fútbol - Italia - Serie A
Milan vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A
Bologna se mide ante Milan en el estadio San Siro el domingo 14 de septiembre a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Matteo Marcenaro.
A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Bologna visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Serie A.
Así llegan Milan y Bologna
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan ganó el encuentro previo ante Lecce por 2-0.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna llega triunfante luego de ver caer a Como 1907 con un marcador 1-0.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se impuso por 3 a 1.
El local se ubica en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).
Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Juventus
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|Napoli
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|Cremonese
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|8
|Milan
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|10
|Bologna
|3
|2
|1
|0
|1
|0
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 4: vs Udinese: 20 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 5: vs Napoli: 28 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas
Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 4: vs Genoa: 20 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 5: vs Lecce: 28 de septiembre - 11:00 horas
- Fecha 6: vs Pisa: 5 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 12:00 horas
Horario Milan y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas