Milan vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Milan y Cremonese se miden en el estadio San Siro el sábado 23 de agosto a las 13:45 horas.

DataFactory .

20 de agosto de 2025, 1:58 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Cremonese debuta ante Milan el próximo sábado 23 de agosto, en una nueva edición de la Serie A. El choque comenzará a las 13:45 horas y será en el estadio San Siro.

Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Milan?

Durante la jornada 12, Milan se enfrentará a Inter en el tan esperado "Derby della Madonnina".

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Lecce: 29 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Bologna: 14 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 4: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Sassuolo: 29 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Hellas Verona: 15 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan y Cremonese, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

