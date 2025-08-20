Fútbol - Italia - Serie A
Milan vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A
Milan y Cremonese se miden en el estadio San Siro el sábado 23 de agosto a las 13:45 horas.
Cremonese debuta ante Milan el próximo sábado 23 de agosto, en una nueva edición de la Serie A. El choque comenzará a las 13:45 horas y será en el estadio San Siro.
Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue un empate por 1 a 1.
¿En qué jornada juega el clásico Milan?
Durante la jornada 12, Milan se enfrentará a Inter en el tan esperado "Derby della Madonnina".
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Lecce: 29 de agosto - 13:45 horas
- Fecha 3: vs Bologna: 14 de septiembre - 13:45 horas
- Fecha 4: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Sassuolo: 29 de agosto - 11:30 horas
- Fecha 3: vs Hellas Verona: 15 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 4: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Cremonese, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas