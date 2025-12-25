Milan vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Milan recibe el próximo domingo 28 de diciembre a Hellas Verona por la fecha 17 de la Serie A, a partir de las 06:30 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Hellas Verona

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Milan igualó 2-2 el juego ante Sassuolo. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 6 goles y marcó 9 tantos en el rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Fiorentina. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 6 en su arco.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el segundo puesto con 32 puntos (9 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 6 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Fabbri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 4 Roma 30 16 10 0 6 7 18 Hellas Verona 12 15 2 6 7 -9

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 09:00 horas

Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 12:00 horas

Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 12:00 horas

Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Cremonese: 19 de enero - 12:30 horas

Horario Milan y Hellas Verona, según país