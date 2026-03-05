Milan vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 28 de la Serie A se jugará el próximo domingo 8 de marzo a las 14:45 horas.
Así llegan Milan y Inter
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan derrotó por 2 a 0 a Cremonese en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 8.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Genoa. Lleva 4 partidos sin ser derrotado, con un balance de 14 tantos marcados frente a 2 encajados durante esos encuentros.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan resultó vencedor por 0 a 1.
El local está en el segundo puesto con 57 puntos (16 PG - 9 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 67 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (22 PG - 1 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|67
|27
|22
|1
|4
|43
|2
|Milan
|57
|27
|16
|9
|2
|23
|3
|Napoli
|53
|27
|16
|5
|6
|13
|4
|Roma
|51
|27
|16
|3
|8
|18
|5
|Como 1907
|48
|27
|13
|9
|5
|24
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 29: vs Lazio: 15 de marzo - 14:45 horas
- Fecha 30: vs Torino: 21 de marzo - 12:00 horas
- Fecha 31: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 29: vs Atalanta: 14 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 30: vs Fiorentina: 22 de marzo - 14:45 horas
- Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan e Inter, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas