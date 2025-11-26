Suscribirse

Milan vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Milan y Lazio se miden en el estadio San Siro el sábado 29 de noviembre a las 14:45 horas.

26 de noviembre de 2025, 1:31 p. m.
Por la fecha 13 de la Serie A, Lazio y Milan se enfrentan el sábado 29 de noviembre desde las 14:45 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Lazio

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan viene de ganar en su encuentro anterior a Inter con un marcador de 1-0. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 7 a favor.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio venció 2-0 a Lecce en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 2 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Lazio sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
4Inter241280413
8Lazio18125346

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Sassuolo: 14 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Parma: 13 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Cremonese: 20 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Udinese: 27 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 06:30 horas

Horario Milan y Lazio, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

