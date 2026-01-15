Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

El cotejo entre Milan y Lecce, por la fecha 21 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 18 de enero, a partir de las 14:45 horas, en el estadio San Siro.
Así llegan Milan y Lecce
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan viene de un resultado igualado, 1-1, ante Fiorentina. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 2.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce viene de caer derrotado 1 a 2 ante Parma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Milan quien ganó 0 a 2.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 40 puntos (11 PG - 7 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|46
|20
|15
|1
|4
|26
|2
|Milan
|40
|19
|11
|7
|1
|15
|3
|Napoli
|40
|20
|12
|4
|4
|13
|4
|Juventus
|39
|20
|11
|6
|3
|16
|17
|Lecce
|17
|20
|4
|5
|11
|-15
Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 21: vs Lecce: 18 de enero - 14:45 horas
- Fecha 22: vs Roma: 25 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 14:45 horas
- Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Lecce, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas