Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Milan vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

Napoli se mide ante Milan en el estadio San Siro el domingo 28 de septiembre a las 13:45 horas.

DataFactory .

25 de septiembre de 2025, 2:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 28 de septiembre, Napoli visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Serie A.

Así llegan Milan y Napoli

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Udinese por 3-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 1 derrota y 2 victorias, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli llega triunfante luego de ver caer a Pisa con un marcador 3-2. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 3 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 9 goles a favor y ha sufrido 3 en contra en esos partidos.

Napoli lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el tercer puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (4 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1244006
2Juventus1043104
3Milan943015
4Roma943012
5Atalanta842206

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Juventus: 5 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Fiorentina: 19 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Pisa: 24 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Genoa: 5 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Torino: 18 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Inter: 25 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 12:00 horas

Horario Milan y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de carrera, “es hora de pasar el batón”

2. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

3. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

4. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

5. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.