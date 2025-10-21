Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Milan vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Pisa se mide ante Milan en el estadio San Siro el viernes 24 de octubre a las 13:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de octubre de 2025, 2:03 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 13:45 horas el próximo viernes 24 de octubre, Pisa visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Serie A.

Así llegan Milan y Pisa

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Fiorentina por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Pisa y Hellas Verona, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 2 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El local se ubica puntero con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
4Roma1575024
20Pisa37034-7

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Atalanta: 28 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Lazio: 30 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 09:00 horas

Horario Milan y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ojo con el pico y placa: conozca qué carros y motos no podrán circular en Medellín este miércoles 22 de octubre

2. Interceptaciones al abogado Diego Cadena fueron declaradas legales, pero no se halló orden del expresidente Álvaro Uribe de torcer el proceso

3. Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la entrega de sobornos a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor

4. Aeropuerto El Dorado se pronunció tras muerte de un trabajador en medio de accidente en esa terminal aérea

5. Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 21 de octubre

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.