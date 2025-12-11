Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Milan vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Sassuolo se mide ante Milan en el estadio San Siro el domingo 14 de diciembre a las 06:30 horas.

DataFactory

11 de diciembre de 2025, 1:14 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 06:30 horas el próximo domingo 14 de diciembre, Sassuolo visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A.

Así llegan Milan y Sassuolo

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Torino por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega triunfante luego de ver caer a Fiorentina con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y terminó en empate a 3.

El local se ubica puntero con 31 puntos (9 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
4Roma27149057
8Sassuolo20146262

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 12:00 horas

Horario Milan y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

