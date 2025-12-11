Milan vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

A partir de las 06:30 horas el próximo domingo 14 de diciembre, Sassuolo visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A.

Así llegan Milan y Sassuolo

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan ganó el encuentro previo ante Torino por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega triunfante luego de ver caer a Fiorentina con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y terminó en empate a 3.

El local se ubica puntero con 31 puntos (9 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 4 Roma 27 14 9 0 5 7 8 Sassuolo 20 14 6 2 6 2

Próximos partidos de Milan en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 06:30 horas

Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 09:00 horas

Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 12:00 horas

Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 09:00 horas

Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 12:00 horas

Horario Milan y Sassuolo, según país