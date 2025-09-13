Millonarios vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Colombia

El Equipo Naranja busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio Metropolitano de Techo, este martes 16 de septiembre, desde las 20:10 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de septiembre, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Envigado lo ganó por 1 a 0.

Los resultados de Millonarios en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Millonarios 3 vs Real Cartagena 1 (31 de julio)

Fase 1B: Real Cartagena 2 vs Millonarios 1 (26 de agosto)

Octavos de final: Envigado 1 vs Millonarios 0 (3 de septiembre)

Los resultados de Envigado en partidos de la Copa Colombia

Fase 1A: Orsomarso 0 vs Envigado 1 (30 de mayo)

Fase 1A: Envigado 2 vs Barranquilla FC 1 (7 de junio)

Fase 1A: Alianza FC 3 vs Envigado 3 (11 de junio)

Fase 1A: Envigado 2 vs Águilas Doradas Rionegro 0 (15 de junio)

Octavos de final: Envigado 1 vs Millonarios 0 (3 de septiembre)

Horario Millonarios y Envigado, según país